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Bakan Koca'dan "Maskeler geri mi geliyor?" sorusuna yanıt: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 16:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası maske zorunluluğun geri gelip gelmeyeceğine ilişkin konuştu. Kötü günlerin geride kaldığını belirten Bakan Koca, "Grip öneminde olan hastalık, toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.
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