25 Temmuz 2021, Pazar
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Bakan Koca'dan aşı çağrısı! Rakam vererek uyardı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.