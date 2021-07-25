25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Koca'dan aşı çağrısı! Rakam vererek uyardı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı! Rakam vererek uyardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2021 12:13
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
A Haber'e saldıranlara İYİ Parti'den destek!
A Haber'e saldıranlara İYİ Parti'den destek!
Bakan Koca'dan aşı çağrısı! Rakam vererek uyardı
Bakan Koca'dan aşı çağrısı! Rakam vererek uyardı
256 milyon dolarlık süper yat boğazdan geçti
256 milyon dolarlık süper yat boğazdan geçti
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlanıyor!
El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlanıyor!
ABD'den Dedeağaç'a askeri yığınak!
ABD'den Dedeağaç'a askeri yığınak!
Ruşen Çakır'ın dünü bugünü!
Ruşen Çakır'ın dünü bugünü!
Wikipedia'nın kurucusundan itiraf!
Wikipedia'nın kurucusundan itiraf!
Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler
"Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler"
Daha Fazla Video Göster