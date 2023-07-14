Bakan Fatih Kacır yeni yatırım müjdesini duyurdu! "Görüşmeler sürüyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, otomotiv üretiminde yeni yatırımlar çekmek için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bakan Kacır, "Avrupa firmalarının yanı sıra aralarında Çin’in de bulunduğu Uzakdoğu’dan birkaç markayla görüşüyoruz. Yıl bitmeden bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını bekliyoruz. Listede Manisa da var." dedi.

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