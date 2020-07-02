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Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya vatandaşlardan büyük tepki |Video

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Giriş: 02.07.2020 13:05
Güncelleme:02.07.2020 13:17
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olduktan sonra bu mutlu sosyal medya hesabından yapmıştı ancak o mesajın altına alçakça yorumlar yazılmış ve bu yorumların üzerine de harekete geçilmişti. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Vatandaşlar bu ahlaksız paylaşımlar hakkında A Haber’e açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ve ailesine destek olan vatandaşlar bunu yapanlara ceza verilmesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olduktan sonra bu mutlu sosyal medya hesabından yapmıştı ancak o mesajın altına alçakça yorumlar yazılmış ve bu yorumların üzerine de harekete geçilmişti. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Vatandaşlar bu ahlaksız paylaşımlar hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ve ailesine destek olan vatandaşlar bunu yapanlara ceza verilmesini istedi.

İşte o tepkiler;

*Kınıyorum. Çok kötü bir olay. Yapılmayacak bir şey.

*Terbiyesizlik yapmışlar.. Hakaret edilmez yanlış eşine çocuğuna hakaret edilmez. Sevmiyorsanız da hakaret etmeyeceksiniz. Yanlış yapmışlar. Bence ceza verilmesi lazım para cezası ya da hapis cezası olması lazım ki etmesinler.

*Sonuçta evlat sahibi oldu kimsenin böyle söylemeye hakkı yok.

*Zaten bunu yapanlar kişiliksiz karaktersiz adamlardır. Benim düşüncem ne olursa olsun bir insanın ailesine küfür etmek yanlış bir şey bir kere. Onlar bulunsun hakkı neyse o olsun. Bulacaksınız cezası neyse verecekler. Para veya hapis cezası verilmeli.

*Gerçekten büyük bir sıkıntı ben çok üzüldüm açıkçası yeni doğum yapmış bir bayan için bu şekilde konuşulması çok kötü bir şey. Şiddetle kınıyorum

*İnsanlığa ve anne olma duygusuna büyük bir haksızlık edilmiştir. Kesinlikle şiddete kınıyorum.

UNUTMASINLAR ONLARI DA BİR ANNE DOĞURDU

*Bakanımıza ilk önce hayırlı uğurlu olsun evladı Allah analı babalı büyütsün. Çok üzüldüm bir bebeğin üstünden bir anne üzerinden bu şekilde linç girişimi yapılması çok üzüntü verici unutmasınlar ki o hakaretleri yapanları da bir anne doğurdu. Her zaman anneye saygılı olmamız gerekiyor. Kınıyorum çok alçakça bir davranış.

*Bakanımızın üzerine ya da yeni doğmuş çocuğumuza yapılan bu çirkin saldırıyı bakanımız olmasa bile normal vatandaşa yapılmış olsa bile saygısızlıktır. Bu tür kişiler ülkemize hizmet veren kişilerin çoluğuna çocuğuna saldırıp yapmış oldukları görevlerden uzaklaştırılmaya çalıştırmaya düşünülüyor. Ülkemizi yönetenlere çocukları üzerinden ailesi üzerinden varılmasın çünkü ülkeyi yönetenlerimiz bu gün onlar yarın bizim çocuklarımız olacak.

*Bu herhangi biri yani sadece Berat Albayrak'ın eşi olduğu için değil, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşine de olsa biz karşıyız. Hiç kimseye yapılmaması gereken bir şey.

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