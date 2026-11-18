Haluk Levent hakkında çarpıcı iddialar! Milyonluk borç ve sahte makbuz suçlaması

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Levent'in, Konya'da tehdit edildiğini anlatan bir esnafa “Gerekirse helikopterle gelirim” diyerek güven verdiği, ardından esnaftan 2,5 milyon TL borç aldığı ve parayı geri ödemediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında sahte makbuz iddiaları da gündeme gelirken Levent'in kuzeninin de kendisinden şikâyetçi olduğu iddia edildi.