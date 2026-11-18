İmamoğlu'na siyasi yasak ne zaman uygulanacak? Hukuki süreç nasıl işleyecek?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından gözler hukuki sürece çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan avukat Aydoğan Ahıakın, siyasi yasağın mahkûmiyet kararının kesinleşmesiyle uygulanacağını belirterek istinaf sürecine dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise kasten işlenen suçlarda siyasi yasağın hapis cezasına bağlı kanuni bir sonuç olduğunu ifade etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kurultay davasındaki son gelişmeleri ve kararın siyasi yansımalarını aktarırken Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri hakkındaki fezleke süreci de gündeme geldi.