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Albayrak ailesine saldırı! Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor? Avukat Derya Yanık’tan A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 01.07.2020 16:39
Güncelleme:01.07.2020 16:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırı gündemdeki sıcak yerini korurken her kesimden yaşanan alçak saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya terörü nasıl önlenecek? Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor? Tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan avukat Derya Yanık verdi.

"SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ TEMEL PROBLEM ŞU…"

Avukat Derya Yanık, "Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerle alakalı hali hazırda bir yaptırım var. Yok değil 'hakaret suçu' sosyal medya için de geçerli. Sosyal medya ile ilgili temel problem şu kişinin kimliği belirlenemiyorsa yapılan paylaşımlarla ilgili suç ortada kalıyor." dedi.

"TESPİTE İMKAN YOKSA HAKARET SUÇU ORTADA KALIYOR"

Derya Yanık, "Bu mecraların merkezleri çoğunlukla yurt dışında olduğu için hakaret suçunu işleyen kişilerin bilgilerini edinmeye izin vermiyorlar. Bu nedenle hakaret suçu ortada kalıyor. Tespit edilmeye müsait bilgiler varsa bunları takip edip yakalayabiliyorsunuz ancak tespite imkan yoksa hakaret suçu ortada kalıyor. Türkiye'de sosyal medya mecralarının tamamı için temel bir problem bu." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA İŞLENEN SUÇLARIN KARŞILIKSIZ KALMAMASI LAZIM."

Yanık, "Sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenleme ile ilgili bu mecralara insanların dahil olurken gerçek kimliğini belirleyecek şekilde dahil olması gerekiyor. Diğer türlü anonim bir hesap açılıyor ve buradan istediğiniz insana istediğiniz hakareti yapabiliyorsunuz. Bunların tespit edilmesi lazım ki sosyal medya ortamında işlenen suçların da karşılıksız kalmaması lazım." şeklinde konuştu.

"BU BİLGİLERİ PAYLAŞACAKLAR BUNU BAŞKA BİR YOLU YOK"

Avukat Yanık, "Ya kullanıcılar gerçek kimlikleriyle girecekler ya da bu mecralar bir suç konusu gerçekleşmişse bu bilgileri paylaşacaklar bunu başka bir yolu yok. Aksi takdirde sosyal medya gerçekten değneksiz köye dönüşmüş durumda herkesin kişilik haklarının ihlal edildiği bir ortama dönüştü." dedi.

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