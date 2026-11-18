Kiracı izinsiz tadilat yapabilir mi? İşte hukuki sınırlar

Kiracıların oturdukları evlerde yaptırdıkları tadilatlar, ev sahipleriyle hukuki anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Peki, kiracılar ev sahibinin izni olmadan hangi tadilatları yapabilir? Hangi işlemler için yazılı onay alınması gerekiyor? Tadilat masrafları kira bedelinden düşülebilir mi? Kiracıların ve ev sahiplerinin hakları, tadilat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hukuki sınırlar ve olası anlaşmazlıklarda izlenebilecek yollar haberimizde ele alındı.