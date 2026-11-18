Kiracı izinsiz tadilat yapabilir mi? İşte hukuki sınırlar
Kiracıların oturdukları evlerde yaptırdıkları tadilatlar, ev sahipleriyle hukuki anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Peki, kiracılar ev sahibinin izni olmadan hangi tadilatları yapabilir? Hangi işlemler için yazılı onay alınması gerekiyor? Tadilat masrafları kira bedelinden düşülebilir mi? Kiracıların ve ev sahiplerinin hakları, tadilat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hukuki sınırlar ve olası anlaşmazlıklarda izlenebilecek yollar haberimizde ele alındı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr