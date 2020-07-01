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MHP'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yapılan saldırıya tepki

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Giriş: 01.07.2020 18:13
Güncelleme:01.07.2020 18:15
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırı hakkında A Haber'e konuştu. MHP'li vekil Arzu Erdem, "Sosyal medya üzerinden bilinçli bir linç var" diyerek planlı saldırının kimler tarafından yapıldığını işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkındaki ahlaksız saldırıya MHP'den de tepki yağıyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, planlı saldırıyı kimlerin organize ettiği, amaçlarının ne olduğu hakkında A Haber'e özel röportaj verdi.

"BİLİNÇLİ BİR LİNÇ VAR"

Nefret içeren paylaşımların sistemli bir çalışma olduğunu belirten MHP'li vekil Arzu Erdem, "Sosyal medya üzerinden bilinçli bir linç var" dedi.

Albayrak ailesine yapılan ahlaksız saldırıya tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Bunlar kabul edilebilir söylemler değil. Bırakın söylemi, özgürlük sınırlarının çok ötesinde namusa dil uzatma, bir annenin mahremiyetine dil uzatacak kadar çirkin söylemlerde bulunan bazı hesaplardan saldırılar var.. Bir kişi çıkıp birçok hesap açıyor. Bu hesaplar kimler tarafından açılıyor bakmak gerekiyor.. " şeklinde konuştu.

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