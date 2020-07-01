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Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara sert tepki |Video

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Giriş: 01.07.2020 17:11
Güncelleme:01.07.2020 17:20
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde benzer şekilde sosyal medya kullanıcıları tarafından linç girişimine uğrayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde benzer şekilde sosyal medya kullanıcıları tarafından linç girişimine uğrayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi.

Zengin'in açıklamalarından satır başları;

MESELE HUKUKEN BİR MUHATAP BULABİLMEK

Hiçbir netice ortaya çıkmıyor. Bunu çok iyi anlayan birisi olarak Sayın Esra Albayrak'a yapılanı bir tarafında anlıyorum bir taraftan da daha vahim bir durum var. O gün hayatının en önemli en mutlu günlerinden bir tanesi ve o günde bakıyorsunuz bilinçli, koordineli olduğu belli olan bir taraftan da kurgusal olduğu belli olan saf kötülük olsun diye çalışılmış bir vaka var. Biz aylar evvelinden birkaç aydır Türkiye'nin de bizim de Meclis olarak da gündemimizde. Buradaki en önemli mesele hukuken bir muhatap bulabilmek.

ORGANİZE BİR SALDIRI VAR, CEZAİ YAPTIRIM GEREKİYOR

Bizim yaşadıklarımız bahane değil, ben bir haftadır linç ediliyorum. Ondan bir hafta evvelde Başak Demirtaş ile ilgili bir mesele vardı. Biz insan olarak ilkesel duruş olarak birinin başına bir iş geldiğinde hangi partiden diye bakmıyoruz. Fakat bu benim başıma geldiğinde hiçbir destek görmedim. Tam tersine başka tarafıyla yüklenmeye devam ettiler.

DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Zaten çalıştık onun tamamlanması gerekiyor. Çalıştığımız bölümler var üstünden geçeceğiz. Ama hazıra çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Hazır olduğunda zaten Meclisin gündemine gelecektir.

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