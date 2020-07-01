01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız

Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2020 19:01
Başkan Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, ''Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ravzanur ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ravzanur ile görüştü
MHP'den Albayrak ailesine yapılan saldırıya tepki
MHP'den Albayrak ailesine yapılan saldırıya tepki
Zengin'den Albayrak ailesine çirkin hakarete sert tepki
Zengin'den Albayrak ailesine çirkin hakarete sert tepki
Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor?
Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor?
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
Albayrak ailesine hakaret soruşturması
Albayrak ailesine hakaret soruşturması
Katil Esad kaçıyor! A Haber’de bomba açıklamalar
Katil Esad kaçıyor! A Haber’de bomba açıklamalar
Suriye için net mesaj
Suriye için net mesaj
Sosyal medya terörü nasıl önlenecek?
Sosyal medya terörü nasıl önlenecek?
Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
8 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
8 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Daha Fazla Video Göster