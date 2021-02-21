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Bahçeli'nin "Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" açıklamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt

A Haber
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Giriş: 21.02.2021 00:10
Güncelleme:21.02.2021 03:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" sözlerine yanıt verdi. Bakan Soylu, "Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu fikir, eylem duruş ve Türkiye'nin geleceğine düşünceleri bizim için önemlidir. Bu bir Türkiye iddiasıdır. Bahçeli, büyük Türkiye iddiasını çok güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
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