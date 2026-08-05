Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken bölgede inceleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, kazanın meydana geldiği noktadan yaptığı canlı yayında son gelişmeleri aktardı. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.