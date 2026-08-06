Alman komutandan nükleer kıyamet uyarısı: "50 yıl nükleer kış yaşayabiliriz"

NATO-Rusya Konseyi eski Başkanı ve Almanya eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat'ın, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerilimin kontrolden çıkması halinde dünyanın "50 yıl sürecek nükleer kış" yaşayabileceği yönündeki açıklaması yeni bir küresel savaş tartışmasını alevlendirdi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan uzman isimler, dünyanın kritik bir kırılma noktasına sürüklendiğini belirtirken, Almanya'nın hızla silahlanması, ABD'nin yeni stratejisi ve Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolüne dikkat çekti.