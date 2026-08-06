Enerjide savaş etkisi! Altın, petrol ve faiz dengesi yeniden şekilleniyor

Orta Doğu'daki savaşın küresel piyasalara etkileri sürerken, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, enerji fiyatlarından altına, merkez bankalarının faiz politikalarından küresel ticarete kadar birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Develi, savaşın seyrinin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini, bunun da enflasyon, faiz ve altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederken, savaşın sona ermesi halinde petrol ve altın piyasalarında yeni bir dönemin başlayabileceğini söyledi.