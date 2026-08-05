Küçükçekmece'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen İETT otobüsüne otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin yüksek hızla ilerleyerek otobüse çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin görüntüler incelemeye alındı.