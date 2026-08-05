CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küçükçekmece'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen İETT otobüsüne otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin yüksek hızla ilerleyerek otobüse çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin görüntüler incelemeye alındı.

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı! Rekolte beklentisi ne?
Sonraki haber
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı! Rekolte beklentisi ne?
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar