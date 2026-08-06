FETÖ'nün kritik yapılanması ve 15 Temmuz'a giden süreç!

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma yöntemlerinden Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinin nasıl oluşturulduğuna kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Olçar, darbe girişiminde görev alan kritik isimlerin örgüte asker olduktan sonra değil, çocuk yaşlarda kazandırıldığını vurgularken, suikast timinin yıllar süren planlamanın ürünü olduğunu ifade etti. Gazeteci Dr. Murat Özer ise örgüt içerisindeki hiyerarşinin resmi askeri rütbelerden tamamen bağımsız işlediğine dikkat çekti.