Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Haber'e konuştu

Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, A Haber’e açıklamalarda bulundu.Abdullayeva,"Kardeş Türkiye’miz her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanında. En yüksek seviyede destek mesajları geldi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, A Haber'e açıklamalarda bulundu.Abdullayeva,"Kardeş Türkiye'miz her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında. En yüksek seviyede destek mesajları geldi." ifadelerini kullandı.

O açıklamalardan satır başları;

30 YILDIR İŞGAL ALTINDA

30 yıla yakındır Ermenistan tarafının işgali altındadır. Bu arazilerde yaşayan Azerbaycanlılar etnik temizlemeye maruz kaldılar. Azerbaycanlılar öz doğma topraklarına geri kavuşacakları günü bekliyorlar. Azerbaycan ordusu özünü müdafaa etmek için Ermenistan'a karşı ek tedbirleri hayata geçirdi.

KARDEŞ TÜRKİYE'MİZ BUGÜN DE YANIMIZDA

Kardeş Türkiye'miz her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında. En yüksek seviyede destek mesajları geldi. Türkiye'nin bölgedeki rolü çok önemledir. Çünkü Türkiye bölgede tehlikesizliğin temin olmasını istiyor. Türk kardeşlerimize teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz.