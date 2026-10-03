Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Finans sistemi güven üzerine kuruludur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunu meşgul eden fon krizine ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin son derece kapsamlı ve sert bir yazılı açıklama yaptı. Yaşanan sorunların kurallardan çok uygulama ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirten Bahçeli, belediyelerdeki rüşvet ve usulsüzlüklerin fon tartışmaları üzerinden perdelenmek istendiğine dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın her türlü fitneyi ve oyunu bozacak güçte olduğunu vurgulayan MHP Lideri, adı yeni zihniyeti eski siyasilere seslenerek belediyelerdeki hukuksuzlukların üstünün örtülmesine asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.