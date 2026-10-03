Kuyumcu soyguncusuna imitasyon altın şoku

Bayrampaşa'da da bir şüpheli, poşetin içine koyduğu şemsiyeye tabanca süsü verip girdiği kuyumcudaki çalışanı tehdit ederek vitrinde bulunan 20 altın bileziği aldı. 2 saat içerisinde çaldıklarıyla birlikte yakalanan şüphelinin kumar borcu nedeniyle kayınvalidesinin evindeki altınları alıp borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine aldıklarını yerine koymak için kuyumcu soyduğu öğrenildi. Şüphelinin çaldığı altınların ise vitrinde sergilenen imitasyon takılar olduğu ortaya çıktı.