Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri hedef alan bu saldırılarının anlamı ne? Zamanlama itibariyle nasıl okunulması gerekir? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Emekli albay Mithat Işık, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sadıgov A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef alan bu saldırılarının anlamı ne? Zamanlama itibariyle nasıl okunulması gerekir? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Emekli albay Mithat Işık, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sadıgov A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.