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Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısından sonraki süreçte neler yaşanacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 27.09.2020 13:57
Güncelleme:27.09.2020 15:12
Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri hedef alan bu saldırılarının anlamı ne? Zamanlama itibariyle nasıl okunulması gerekir? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Emekli albay Mithat Işık, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sadıgov A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef alan bu saldırılarının anlamı ne? Zamanlama itibariyle nasıl okunulması gerekir? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Emekli albay Mithat Işık, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şakir Dinçşahin ve Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sadıgov A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev A Habere konuştu: Artık yeter SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ HİKMET HACİYEV A HABER'E KONUŞTU: ARTIK YETER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva A Habere konuştu AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ LEYLA ABDULLAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Ermenistan Azerbaycan köylerini vurdu! Son gelişmeler ne? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu A Haber’e konuştu ERMENİSTAN AZERBAYCAN KÖYLERİNİ VURDU! SON GELİŞMELER NE? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR ZARİF İBRAHİMOĞLU A HABER'E KONUŞTU
Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı! Uzman isimler A Haberde değerlendirdi ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A SALDIRI! UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Ermenistanın Azerbaycana saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden A Haberde flaş açıklamalar ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISININ ARKA PLANI NE? AZERBAYCANLI GAZETECİDEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika:Ermenistandan Azerbaycana saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haberde flaş değerlendirme SON DAKİKA:ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A SALDIRI! SALDIRININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME

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