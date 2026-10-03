Mersin’deki rüşvet soruşturmasında aramada ele geçirilenler ahaber.com.tr'de! Şüphelinin evinden servet çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın şüphelilerinden Ali Özbaran'a yönelik operasyonun yapıldığı gün ikamet adresinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilenlere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen para, altın, silah ve ihale dokümanlarının görüntüleri ortaya çıktı.