Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu’da dördüncü gün mesajı: Türkiye'nin geleceği emin ellerde

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu coşkusu dördüncü gününde zirveye ulaştı. Teknoloji yarışmalarında ter döken gençlerle ve yüz binlerce vatandaşla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alanda sergilenen yerli ve milli teknolojilerden savunma sanayiindeki tarihi ihracat rakamlarına, Manisa Soma'da yaşanan maden kazasından gençliğin taşıdığı küresel misyona kadar son derece kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yarınlarının teminatı olan TEKNOFEST kuşağına seslenen Başkan Erdoğan, "Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır" mesajını verdi.