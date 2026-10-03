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Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu: Bakan Göktaş A Haber'de konuştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu: Bakan Göktaş A Haber'de konuştu

TEKNOFEST heyecanı Şanlıurfa'da devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber canlı yayınına katıldı. Festival alanındaki yoğun ilgiyi değerlendiren Göktaş, Şanlıurfa'nın genç nüfusuna dikkat çekerek çocukların teknolojiye ve bilime yöneldiğini söyledi. Bakan Göktaş, “Buradan nice doktor, mühendis, bilim insanı çıkacak” ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak devlet korumasındaki çocuklar, engelliler, kadınlar ve ailelere yönelik çalışmalarını da anlattı.

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