Aynı yerde ikinci kaza! Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü altgeçitte yine tır sıkıştı

Bakırköy'deki alt geçitte TIR'ın dorsesi üstgeçide çarpmış 4 kişi ölmüştü. Aynı altgeçitte yine bir TIR'ın dorsesi sıkıştı. Peki bu alt geçitte neden TIR’lar sıkışıyor? Neden önlem alınmıyor? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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