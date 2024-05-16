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Aynı yerde ikinci kaza! Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü altgeçitte yine tır sıkıştı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.05.2024 13:27
Bakırköy'deki alt geçitte TIR'ın dorsesi üstgeçide çarpmış 4 kişi ölmüştü. Aynı altgeçitte yine bir TIR'ın dorsesi sıkıştı. Peki bu alt geçitte neden TIR’lar sıkışıyor? Neden önlem alınmıyor? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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