26 Aralık 2021, Pazar
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Avrupa'da PKK'ya özel kamp! Hainler burada eğitim alıyor
PKK, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nı dağ kadrosuna sevkiyat üssü yaptı. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadesine ulaşıldı: Kampta, bomba ve drone eğitimi veriliyor.Türkiye'den Lavrion Kampı'na oradan Kuzey Irak'a gönderildik.