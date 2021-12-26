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Avrupa'da PKK'ya özel kamp! Hainler burada eğitim alıyor

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Giriş: 26.12.2021 11:24
PKK, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nı dağ kadrosuna sevkiyat üssü yaptı. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadesine ulaşıldı: Kampta, bomba ve drone eğitimi veriliyor.Türkiye'den Lavrion Kampı'na oradan Kuzey Irak'a gönderildik.
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