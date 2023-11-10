Atatürk'ü saygıyla anıyoruz! Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. Yıl dönümünde tüm Türkiye'de anılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım törenleri için Anıtkabir'de. İstanbul'da vatandaşlar Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Detayları A Haber ekipleri aktardı.

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