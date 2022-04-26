Atak taarruz ve keşif helikopteri A Haber’de! Teröristlerin korkulu rüyası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacı için milli imkanlarla geliştirilen T-129 Atak helikopteri envantere girdiğinden bu yana Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. İlk yurt dışı teslimatı Filipinlere yapılan atak taarruz ve taktik keşif helikopteri için birçok ülkeden de talep var. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Taşkın Ural, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne giderek gurur veren Atak'ı görüntüledi.

TUSAŞ mühendisleri ve teknisyenleri hangarlarda hem bakımını hem üretimini hem testlerini gerçekleştiriyor. Atak dünyada sınıfının en etkin taarruz helikopteri olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Aynı zaman üzerinde bulundurduğu hafif ve ağır silah sistemleri ile hedeflerini imha eden ve düşmana göz açtırmayan sistemlere sahip. Kokpit kısmına bakıldığında son teknoloji donanım ve yazılımları var ve bunları Türk mühendisleri yapıyor.

Pilot uçuştayken hareket ettiğinde silah sistemleri pilotun hareketlerini takip ederek düşmanlara anında yönelebiliyor. Bu da bir çok operasyonda hayat kurtaran bir özellik. Atak'ın sahadaki performansı dünyanın birçok ülkesinin dikkatini çekti.