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ASKİ'de sayaç ihalesinde vurgun iddiası!

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Giriş: 25.06.2021 11:45
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki kez maliyetinin üzerinde su sayacı alım ihalesi yaptı. Aydın Belediyesi'nin 85 liraya aldığı sayaca 380 lira ödenmek istendi. Ancak devreye Kamu İhale Kurumu girerek, ihaleleri iptal etti. Eğer ihaleler iptal edilmemiş olsaydı, kamunun zararı tam 25 milyon lira olacaktı.
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