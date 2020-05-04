Aşı ne zaman bulunacak? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber’de değerlendirdi…

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüsle ilgili en çok merak edilen konulardan birisi aşı çalışmaları. A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ‘‘aşı ne zaman bulunacak’’ sorusunun yanıtını verdi.