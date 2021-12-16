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Asgari ücret kaç para olacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 12:44
Milyonlarca insanın heyecanla beklediği asgari ücrette karar günü. 4. toplantı yapılırken gözler saat 15’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Öte yandan bugün Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı var. Toplantıdan çıkacak karar piyasaya hangi mesajı verecek? Asgari ücret kaç para olacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Güray Bülbül ve ekonomist İbrahim Derici değerlendirdi.

Gazeteci Melik Yiğitel'in canlı yayında anlattıkları:

"Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış bekleniyor. Bundan önceki artış oranlarına bakıldığı zaman hep enflasyon rakamlarının üzerinde yapılmış. Burada asıl merak konusu zam oranının ne kadar olacağı. Merkez Bankası'nın faiz açıklaması noktasında iki tane beklenti var. Pas geçebilir ya da 100 baz puan indirim yapabilir. Piyasalar bunu satın almış durumdalar."

Ekonomist İbrahim Derici'nin öne çıkan açıklamaları:

"Asgari ücretin yüzleri güldüreceği bir rakam olacağı hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ekonomi kurmayları tarafından ifade edildi. Teknik adımlardan sonra 4 binin üzerinden bir rakamı bekliyorum. Gelir dağılımında adaletin sağlanması için asgari ücret çok önemli.

Üretimin ve ticaretin aksamaması için de dengeli şekilde ayarlanmalı. Bu noktada kamu üzerine düşeni yapıyor. İşçi ve işveren arasında 3 bin 750 lira gibi bir rakam konusunda anlaşma var, devletin destekleri ile bu rakam 4 bin üzerine çıkabilir."

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Güray Bülbül'ün sözleri:

"Pek çok kişi rakamı merak ediyor ancak ben bir sosyal politikacı olarak rakamdan daha çok satın alma gücünün korunmasını önemsiyorum. Bizim için asgari ücret en temel gelir. Asgari ücretin miktarı tabi ki önemli ama miktarında daha çok o miktarla neler alınabildiği önemlidir."

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