28 Temmuz 2022, Perşembe
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Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor: Buraya asansör koymak zor değil
İstanbul'un en çok kullanılan üst geçitlerinden birinde asansör sorunu giderilemiyor. Metrobüs, otobüs ve tramvay durakları arasında bağlantı kuran Ayvansaray'daki üst geçitte hala asansör yok. Bu yüzden üst geçitten geçmek, engelli, yaşlı ve çocuklu insanların kabusu oluyor.