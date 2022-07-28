Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor: Buraya asansör koymak zor değil

İstanbul'un en çok kullanılan üst geçitlerinden birinde asansör sorunu giderilemiyor. Metrobüs, otobüs ve tramvay durakları arasında bağlantı kuran Ayvansaray'daki üst geçitte hala asansör yok. Bu yüzden üst geçitten geçmek, engelli, yaşlı ve çocuklu insanların kabusu oluyor.

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