28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor: Buraya asansör koymak zor değil

Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor: Buraya asansör koymak zor değil

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 17:53
İstanbul'un en çok kullanılan üst geçitlerinden birinde asansör sorunu giderilemiyor. Metrobüs, otobüs ve tramvay durakları arasında bağlantı kuran Ayvansaray'daki üst geçitte hala asansör yok. Bu yüzden üst geçitten geçmek, engelli, yaşlı ve çocuklu insanların kabusu oluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Asansörsüz üst geçit tepki çekiyor!
Yeni keşifler için seferberlik!
Yeni keşifler için seferberlik!
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Suriye’den Türkiye’ye terör ihracı
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Dev projede dar gelirliye konut satışı nasıl olacak?
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
İşte kritik detay! Meğer Türk vatandaşı...
Özdağ’dan gençlere skandal çağrı
Özdağ'dan gençlere skandal çağrı
YİD ile neler yapıldı?
YİD ile neler yapıldı?
İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor!
İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor!
Bakan Çavuşoğlu: Şimdi ateşkese odaklanmalıyız
Bakan Çavuşoğlu: Şimdi ateşkese odaklanmalıyız
Rıdvan Kaya’nın babasına veda!
Rıdvan Kaya'nın babasına veda!
Terör hedefleri imha ediliyor!
Terör hedefleri imha ediliyor!
Daha Fazla Video Göster