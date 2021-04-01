Artvin Valisi Yılmaz Doruk yangın hakkında A Haber'e konuştu! Can kaybı yok

A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı. İşte Vali Doruk, "Ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına da alındı. Can kaybımız ve yaralımız yok. Zarar gören hayvanlarımız vardı ama onlar da kurtarıldı. Henüz şuan çok erken yangın hakkındaki araştırmalarımız devam ediyor, çıkış sebebi üzerinde duruluyor." şeklinde konuştu.