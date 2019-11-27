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27.11.2019
Arnavutluk'ta deprem fırtınası
Arnavutluk'ta meydana gelen depremden acı haberler gelemeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ederken, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Detayları Arnavutluk Dıraç'a giden A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, olay yerinden aktardı...
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