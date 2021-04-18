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Ankara'da bu hafta neler oldu?

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Giriş: 18.04.2021 09:56
Güncelleme:18.04.2021 10:02
Bu hafta Başkent'te yoğun bir gündem vardı. Ankara haftaya kalabalık bir heyeti ağırlayarak başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyye ve heyetini ağırladı. Ziyaretler sadece bununla da sınırlı kalmadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden isimlerden biri oldu. Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin normalleştirilmesi amaçlanan görüşmede, Çavuşoğlu olumlu mesajlar verirken, Yunan Bakanın Türkiye'yi suçlaması tansiyonu yükseltti. Siyaset gündemi de oldukça yoğundu. İşte Ankara gündeminin öne çıkan başlıkları.
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