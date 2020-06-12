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Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Vahşetlerini sansürsüz yayınladılar! Batı'nın Ortadoğu masalı... |Video

ANALİZ - Vahşetlerini sansürsüz yayınladılar! Batı'nın Ortadoğu masalı... |Video

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Giriş: 12.06.2020 17:21
Güncelleme:12.06.2020 17:22
Adalet ve özgürlük getirmek için geldiler Ortadoğu'ya ama enkaz bıraktılar arkalarında ve hala da sömürmeye yakmaya ve yıkmaya devam ediyorlar. Milyonlarca insan hem öldürüldü hem de göç etmek zorunda bırakıldı. Bizzat analiz haberimizde sınırlarımızda yaşananları aktarıyoruz ama unutmamak için... İşte Batı'nın 'sözde' adaleti... Bir de "Türkiye'nin Suriye'de Libya'da ne işi var diyenler?" işte o sorunun da cevabı özel olarak hazırlanan bu analiz haberimizde...
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