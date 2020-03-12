Batı medyasından eş zamanlı algı operasyonu! BBC, CNN ve New York Times koronavirüs üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
ABD, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle, uçuşları askıya aldı. Amerika'nın bu kararı duyurmasının ardından New York Times, CNN International ve İngiliz yayın kuruluşu BBC, algı operasyonu için eş zamanlı olarak harekete geçti. NYT ve BCC, haberi uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye'nin fotoğraflarıyla duyurarak skandala imza attı. Olaya Twitter'dan tepki gösteren Bakan Varank, "Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Virüs 4 bin 500'den fazla can aldı. Vaka sayısı 120 bini aştı. Birleşmiş Milletler, bütün hükümetlere salgınla mücadelede çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü, salgının artık pandemi (çok geniş bir alanda yayılan salgın) olarak adlandırılabileceğini açıkladı.
VİRÜS AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR
Virüse karşı önlem almada geciken Avrupa'da virüs hızla yayılıyor. Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya.
Salgının başladığı andan itibaren tedbirlerini alan Türkiye ise virüsün en son görüldüğü ülkeler arasında. Türkiye'de tespit edilmiş sadece 1 vaka bulunuyor.
ABD'DEN AVRUPA'YA SEYAHAT YASAĞI
Virüs ABD'de de yayılıyor. ABD'de vakası sayısı bin 107'yi geçti, ölü sayısı da 32'ye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahatleri 30 gün süreyle askıya aldıklarını söyledi.
TÜRKİYE SEYAHAT KISITLAMASINDAN MUAF
Trump'ın konuşmasının hemen ardından İç Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, Schengen bölgesine dahil olmayan ülkelerle birlikte Türkiye'nin de seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.
CNN, BBC VE NEW YORK TİMES'TAN FOTOĞRAF ALGISI
ABD ve İngiliz medyası, tüm bu gelişmeleri "flaş" başlığı ile okuyucularına ulaştırdı.
BBC ve New York Times, "Avrupa'ya seyahat yasağı" haberini, uçuş yasağı listesine dahil olmayan Türkiye'nin fotoğraflarıyla verdi.
"BU ZİHNİYETİN DE KARANTİNAYA ALINMASI GEREKİYOR"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan olaya tepki gösterdi. Varank, görselleri paylaşarak, "Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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