İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Çatalca'da dere taştı, araçlar suya gömüldü
İstanbul'un Çatalca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Karamandere'de dere taştı. Dereden taşan sular Karatepe Çıkmazı Sokak'ı kaplarken gece saatlerinde dere kenarına park edilen 4 otomobil su altında kaldı. Araçların içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken taşkın nedeniyle otomobillerde hasar meydana geldi. Bölge sakinleri, daha önce de yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr