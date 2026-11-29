Modern Şehirler’in bu haftaki rotası Bafra! Samsun’un yükselen değeri

Karadeniz’in verimli toprakları, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan ilçesi Bafra, A Haber’in “Modern Şehirler” programında ekrana geliyor. 1937’den günümüze uzanan Gelin Köprüsü’nden Kızılırmak Deltası’na, modern seracılıktan coğrafi işaretli lezzetlere kadar Bafra’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri izleyiciyle buluşuyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, Bafra’nın dikkat çeken değerlerini ekrana taşıdı.