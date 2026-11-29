İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten kar, sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da dere taşkınına yol açarken gözler yeni yağış dalgasına çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'un hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gece sıcaklıklarının 2-3 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek, özellikle salı, çarşamba ve perşembe gecelerinde karla karışık yağmur ve havada kar görülebileceğini söyledi. Tek, kuvvetli rüzgâr ve kuzey ilçelerde devam edecek yağışlara karşı da uyarılarda bulundu.