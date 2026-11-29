Mersin Erdemli’de limon hasadı sürüyor: İşçiler türküler eşliğinde çalışıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde limon hasadı tüm bereketiyle sürüyor. Sabah 06.30’da başlayan mesai, işçilerin şarkıları ve türküleri eşliğinde devam ediyor. Dalından özenle kesilen limonlar, tesislerde paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve kameraman Okan Can Sapkayalı, bahçedeki yoğun hasat mesaisini ve limonun ihracat yolculuğunu ekrana taşıdı.