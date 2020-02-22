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BBC Türkçe’nin algı operasyonu yine elinde patladı! Türk ekonomisini böyle hedef aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BBC TÜRKÇE’NİN ALGI OPERASYONU YİNE ELİNDE PATLADI! TÜRK EKONOMİSİNİ BÖYLE HEDEF ALDILAR

’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe , ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...

'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe , 'Geçinemeyenler' başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...

BBC'nin Türkiye ekonomisini hedef aldığı algı operasyonu elinde patladı! BBC'NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ HEDEF ALDIĞI ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI!

GERÇEKTE İHTİYAÇLARI VAR GİBİ GÖRÜNMÜYOR
Son bölümünde yer alan röportaj ise akıllara bazı sorular getirdi. 'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı iddia edilen ile yapılan röportajda Çetinkaya kendini ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak tanıtıyor. Fakat gerçekte yer alan bazı bilgiler bunun doğru olmadığının kanıtı niteliğinde.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bu gerçeği yansıtmayan durumlar, BBC Türkçe kanalı ile ülkede algı operasyonu mu yürütülüyor sorusunu gün yüzüne çıkarıyor.







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