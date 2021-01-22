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ANALİZ - Milletin tarafında bir devlet başkanı: Recep Tayyip Erdoğan

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Giriş: 22.01.2021 18:24
Güncelleme:22.01.2021 18:25
27 Mayıs... 12 Mart... 12 Eylül... 28 Şubat ... 15 Temmuz.. Türkiye, AK Parti iktidarı ile birlikte gelişen sistem değişikliği öncesinde sürekli darbelere maruz kaldı. CHP zihniyeti yıllarca sözde rejimi korumak adına millet iradesini yok saydı. Öyle ki başa gelen Cumhurbaşkanları, şaşılacak biçimde milletten yana değil cuntadan yana taraf oluyordu. Art arda gelen darbeler, Anadolu insanının üzerinden deyim yerindeyse silindir gibi geçiyordu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ülkenin kanayan bir yarasına parmak basıyordu... Milletin tarafında bir devlet başkanı olmak... İşte Türkiye'nin yaşadığı o zorlu çalkantılı sürecin analiz ediliği özel haberimiz.
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