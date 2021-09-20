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ANALİZ - Millet İttifakı'nın son umudu: KHK'lılar | FETÖ'nün elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na tebrik!

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Giriş: 20.09.2021 15:24
Güncelleme:20.09.2021 15:24
Millet İttifakı 2023 seçimleri öncesi KHK'lılar üzerinden kirli bir oyun oynuyor. İttifak bileşenleri aralarında binlerce FETÖ'cünün bulunduğu KHK'lıların tamamının göreve iade edileceğini vaat ederek FETÖ'ye alan açarken, bir yandan da soruşturmalar sonucu aklanan KHK'lıların göreve iade edilmediğini ileri sürüyorlar. İşte tüm yönleriyle KHK'lılar gerçeği.
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