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Analiz - Mazlumların tek destekçisi Erdoğan | Barışa adanan bir ömür...

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Giriş: 10.08.2020 16:49
Güncelleme:10.08.2020 16:52
Bugün, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin 6'ncı yıl dönümü. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından belirlendiği ilk seçimdi. Erdoğan, bu seçimde, yüzde 51,79 oy oranı ile halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi ömrünü küresel barışa ve "dünya mazlumları"na adayan biri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin büyük ve köklü bir ülke olduğunu, haksızlığa uğrayanların haklarını savunarak bir kez daha dünyaya gösterdi. Afrika'dan Arakan'a Suriye'den Kırım'a kadar kimsesiz hissedenlerin yardımına koştu. Mart ayında başlayan corona virüs salgınında ise Avrupa Birliği ülkelerinin adeta birbirlerine ihanet ettiği dönemde bile ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Çin'e kadar 100'den fazla ülkeye gönderilen yardımlarla Türkiye'yi gururlandırdı. Erdoğan'ın bu davranışı Dünya Sağlık Örgütü'nün ve birçok ülkenin takdirini kazandı.
Barışa adanan bir ömür...
Barışa adanan bir ömür...
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