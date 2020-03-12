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12.03.2020

Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? |Video

Çin'de ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs son olarak ülkemize de sıçradı. Peki Türkiye virüse karşı hangi tedbirleri aldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında alınan koronavirüs tedbirlerini anlattı.

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