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Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? |Video
Çin'de ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs son olarak ülkemize de sıçradı. Peki Türkiye virüse karşı hangi tedbirleri aldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında alınan koronavirüs tedbirlerini anlattı.
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