ANALİZ - Hocalı'da yaşananlar bir savaş değildi | Video

Bundan tam 28 yıl önce, tüm dünyanın gözü önünde yüzlerce masum sivilin hayatını kaybettiği bir katliam yaşandı. Azerbaycan halkı Hocalı'da, kadın ve çocukların akıl almaz işkencelere maruz kaldığı o günleri hiçbir zaman unutamadı. Katliam sırasında Ermeniler tarafından esir alınan ve gördüğü işkencelere rağmen hayatta kalmayı başaran Hüseyinağa Guliye yaşadıklarını A Haber'e anlattı....