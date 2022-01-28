28 Ocak 2022, Cuma
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ANALİZ - Eastmed neydi? Neden çöktü?
Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan, İsrail ve GKRY ile birlikte imzaladığı Eastmed boru hattı projesinden çekildi. Akdeniz'de Türkiye olmadan plan yapılmasının mümkün olmadığı pek çok merci tarafından belirtilmesine rağmen Yunanistan'ın direttiği plan suya düştü. Yunanistan ise rotasını Türkiye'ye çevirmeye karar verdi. Peki, Eastmed nasıl hezimete uğradı? Detaylar analiz haberimizde...