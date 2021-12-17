ANALİZ - 17-25 Aralık yargı darbesinin 8. yılı! Medya ve muhalefetin rolü neydi?

FETÖ'nün "17-25 Aralık darbe girişimi"nin üzerinden 8 yıl geçti. Vatan hainlerinin senaryoları o gün de, bugün de hiç değişmedi. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Yerel seçime üç buçuk ay kalmıştı. Terör örgütü, emniyetteki ve yargıdaki teröristleri aracılığı ile sinsi bir planı tek tek uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı. Devleti yıkmaya yönelik sinsi planı ve o planın nasıl ters-düz edildi? Detaylar analiz haberimizde...

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