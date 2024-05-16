16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anadolu Ankası 2024 tatbikatı! 7 ülke katılım sağlıyor

Anadolu Ankası 2024 tatbikatı! 7 ülke katılım sağlıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2024 12:27
Anadolu Ankası 2024 tatbikatı basın günü düzenleniyor. 6-17 Mayıs arasındaki tatbikata 7 ülke katılım sağlıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Numan Kurtulmuş’tan AK Parti’ye yeni anayasa ziyareti
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti
Serdar Sertçelik’i yurt dışına kimler kaçırdı?
Serdar Sertçelik'i yurt dışına kimler kaçırdı?
Kurtulmuş’tan AK Parti’ye anayasa ziyareti
Kurtulmuş'tan AK Parti'ye anayasa ziyareti
Öğretmenlerin ek ders ücreti artacak!
Öğretmenlerin ek ders ücreti artacak!
Sabıkalı altgeçit! Yine aynı kaza…
Sabıkalı altgeçit! Yine aynı kaza…
Yeni bir darbe kumpası mı kuruldu?
Yeni bir darbe kumpası mı kuruldu?
Anadolu Ankası 2024 tatbikatı!
Anadolu Ankası 2024 tatbikatı!
MSB duyurdu! 1000 terörist sarı torbada
MSB duyurdu! 1000 terörist sarı torbada
Bir kez daha gökyüzü ile buluştu
Bir kez daha gökyüzü ile buluştu
Dünyada suikasta uğrayan liderler!
Dünyada suikasta uğrayan liderler!
Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları
Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
Daha Fazla Video Göster